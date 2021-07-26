МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам после выхода статистики по США, инвесторы продолжают ожидать очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару рос до 1,1809 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1771 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,31 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 92,58 пункта.

У американской валюты в понедельник вечером наблюдается отрицательная динамика после выхода статистики из США. Так, продажи новых домов в США в июне снизились на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 676 тысяч. При этом, аналитики ожидали роста показателя на 3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 792 тысяч.

На текущей неделе аналитики ожидают важные данные из США. Так, в четверг будет опубликована статистика по изменению ВВП страны за второй квартал. А во вторник-среду состоится очередное двухдневное заседание Федрезерва. Трейдеры будут ждать подсказок регулятора по дальнейшей монетарной политике и возможному повышению ставки.

По мнению аналитика MUFG Bank Дерека Халпенни (Derek Halpenny), которое приводит газета Wall Street Journal, доллар, вероятно, вырастет лишь незначительно, если объявление Федеральной резервной системы в среду предполагает, что центральный банк приближается к сокращению покупок активов с рынка.