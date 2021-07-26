МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль стабилизируется против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары форекса, следует из данных Мосбиржи.

Неуверенные колебания рынка нефти, разнонаправленная динамика развивающихся валют и фондовых индексов не дают четкого направления курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.28 мск снижался на 2 копейки, до 73,74 рубля, курс евро повышался на 28 копеек, до 87,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

СЛЕДУЯ ЗА ФОРЕКСОМ

Российская валюта в понедельник незначительно прибавляет против доллара и снижается к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара. Давление на валюту США оказывает отрицательная американская статистика. Рубль перешел в контратаку

Так, продажи новых домов в США в июне снизились на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 676 тысяч. При этом аналитики ожидали роста показателя на 3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 792 тысяч.

Индекс американской валюты (DXY) слегка снижается (на 0,12% до 92,79 пункта). При этом некоторые развивающиеся валюты прибавляют к доллару.

Рынок нефти "топчется" в начале недели на месте, переходя от снижения к росту. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 0,2%, до 73,3 доллара.

Рост заболеваемости коронавирусом в странах Азии приводит в преобладанию опасений на рынках. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к возращению ограничительных мер, которые негативно сказываются на развитии экономики и спросе на нефть. Давление на нефтяные котировки также оказали новости из Китая, где фондовые индексы Китая и Гонконга упали на 2-4%.

Прохождение пика налогового периода июля (25 числа) в РФ, в течение которого перечисляются средства в бюджет, уменьшает поддержку курсу российской валюты.

В итоге, доллар стабилен к рублю, евро растет на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рынок рублевого долга продолжил оказывать национальной валюте РФ поддержку ростом ценового индекса российских гособлигаций к максимуму за два месяца, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет курсировать в пределах 73-74,2 рубля", — добавил он.

Новая неделя началась с опасений инвесторов относительно темпов распространения коронавируса, которое может привести к новым ограничениям, однако, сохраняется надежда на высокие темпы вакцинации, отмечает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

В ходе начавшейся недели динамика курса рубля будет определяться движением котировок нефти, а также аппетитом инвесторов к рискованным активам на глобальных рынках, считает Ренат Малин из "Сбер управление активами". "Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс будет находится в диапазоне 73-75 рублей за доллар", — оценивает перспективы он.