МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим мировым валютам в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1801 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,2 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 92,62 пункта.

В вторник-среду пройдет очередное заседание ФРС по монетарной политике. Инвесторы ожидают от регулятора подсказок по дальнейшим мерам поддержки экономики, включая возможное повышение ставки.

"Председатель (ФРС — ред.) Джером Пауэлл вряд ли отклонится от своей "голубиной" риторики на фоне роста случаев заражения COVID-19, связанных со штаммом "дельта", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков OCBC. Это может ослабить ожидания рынков по повышению ставки, отмечают эксперты. Золото дешевеет перед заседанием ФРС США

Позднее во вторник также ожидается публикация индекса доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Аналитики полагают, что индекс в июле снизился до 123,9 пункта с 127,3 пункта в июне.

На рынки также влияет сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе ожидается пик публикаций. В том числе за прошлый квартал отчитаются американские технологические гиганты Apple, Microsoft и Alphabet.