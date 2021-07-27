МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром снижается против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск повышался на 28 копеек, до 73,93 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро снижается на 0,2%, до 1,1780 доллара. Баррель сорта Brent теряет 0,3%, до 73,5 доллара.

Курс доллара к рублю третий день колеблется вокруг отметки 73,7, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Российский рынок акций умеренно растет на стабильных ценах на нефть

"На текущей неделе российская валюта потеряет поддержку от налогового периода июля. Однако определяющей для рубля будет завтрашняя динамика доллара на форексе, которую, в свою очередь, определит риторика американской ФРС (после двухдневного заседания по денежно-кредитной политике). Насчет роста рубля иллюзий мы не питаем, вопрос заключается лишь в том, когда рубль сформирует новую девальвационную волну", — добавляет он.

Во вторник ожидается удержание курса доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рубля, с возможным переходом в коридор 73-75,3 рубля в случае дальнейшего удорожания нефти марки Brent и сохранения стабильной ситуации на глобальных рынках, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.