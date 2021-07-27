МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам во вторник днем перешел к росту, рынки ожидают публикацию макростатистики по США, а также итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1771 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 92,77 пункта. Утром индекс опускался на 0,03%.

Во вторник днем стоимость доллара к мировым валютам показывает рост по сравнению со слабой отрицательной динамикой утренних торгов. Позднее во вторник будет опубликован индекс доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Эксперты ждут, что индекс в июле снизился до 123,9 пункта с 127,3 пункта в июне. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Вместе с этим в среду завершается очередное двухдневное заседание ФРС. Рынки ожидают от регулятора дополнительных подсказок о состоянии экономики и планах по мерам поддержки, включая объем выкупа активов и возможное повышение ставки.

"От доллара не ожидается заметных изменений к другим мировым валютам перед завершением встречи Федрезерва в среду, но он может укрепиться, поскольку члены ФРС могут дать больше деталей об обсуждениях возможного сворачивания программы выкупа активов", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.