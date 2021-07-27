Курс доллара перешел к росту перед публикацией статистики из США МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 25,09 копейки, составив 73,8471 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,0980 рубля за доллар.