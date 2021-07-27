Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 25,09 коп - до 73,85 рубля
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,0980 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210727/834305555.html
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Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,85 рубля
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В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,0980 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210727/834305555.html
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