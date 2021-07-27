Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,85 рубля МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 32,52 копейки — до 86,9919 рубля, курс доллара — на 25,09 копейки, до 73,8471 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,28 копейки, составив 79,7623 рубля.