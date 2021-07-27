МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник компенсировал снижение первой половины торгов и незначительно меняется против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

Незначительные колебания рынка нефти, сползание курса доллара на форексе к большинству мировых валют оказывают поддержку и курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск снижался на 2 копейки, до 73,63 рубля, курс евро поднимался на 5 копеек, до 87,01 рубля, следует из данных Мосбиржи. Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 73,95 рубля, евро — до 87,13 рубля.

СЛЕДУЯ ЗА ФОРЕКСОМ

Российская валюта во вторник днем незначительно меняется против доллара и евро, отыгрывая некоторое ослабление американской валюты на форексе. Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,1%, до 92,5 пункта. При этом развивающиеся валюты также прибавляют к доллару.

Рынок нефти "топчется" на довольно высоких уровнях. Так, цена барреля марки Brent прибавляет вечером 0,2%, до 73,8 доллара. С одной стороны, начало массовой вакцинации в мире помогает снимать некоторые карантинные ограничения, что поддерживает спрос на нефть.

С другой, ситуация с коронавирусом по-прежнему остается неопределенной, в частности, беспокойство вызывает распространение в мире штамма "дельта". Это поддерживает риски возвращения жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта пока не будет дешеветь: торги на глобальных рынках, вероятно, будут проходить спокойно, поскольку перед заседанием ФРС США инвесторы могут занять выжидательную позицию, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research

"Скорее всего, сегодня, как и вчера, курс сможет остаться около 73,7 рубля за доллар", — добавляет он.

Устойчивость рубля согласуется с дальнейшим ростом котировок длинных ОФЗ благодаря покупкам нерезидентов, воодушевленных четкой антиинфляционной позицией ЦБ, продемонстрированной в прошлую пятницу, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых, вернув ее на уровень конца 2019 года.

"Помимо большого количества важных событий и западной статистики на этой неделе, на валютном рынке РФ по-прежнему ожидаются денежные потоки, связанные с дивидендами и фактором окончания месяца. Все это сулит сохранение курсовой волатильности", — добавляет он.