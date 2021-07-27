МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник вечером, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1826 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 92,46 пункта.

Трейдеры воздерживаются от активной торговли в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, которое проходит во вторник-среду. Инвесторы ожидают от регулятора подсказок по дальнейшим мерам поддержки экономики, включая возможное повышение ставки. При этом аналитики полагают, что Федрезерв навряд ли изменит риторику.

Глава отдела продуктовой и инвестиционной стратегии Muzinich & Co Эрик Мюллер (Erick Muller), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что для ФРС будут важны следующие данные по инфляции. "Поэтому мы не ожидаем быстрых изменений в риторике ФРС относительно прогнозов по процентной ставке", — сказал аналитик.