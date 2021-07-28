МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля символически растет к доллару и несколько сильнее — к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск среды снижался на 6 копеек — до 73,67 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 87,04 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,42% — до 73,83 доллара за баррель.

Евро к доллару на форексе снижается на 0,06% — до 1,1807 доллара. Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов

Пара доллар-рубль остается ниже ключевого краткосрочного сопротивления — 74 рубля, в связи с чем сохраняет склонность к движению в район 73,1 рубля, говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала". Евро торгуется ниже 87,5 рубля, что скорее позволяет ожидать снижения в район 86,4 рубля, отмечает она.

"В паре доллар-рубль пока нейтральная динамика, несмотря на остановку роста по Brent и падение большинства металлов. Курс находится в районе 73,6. Локально консолидация может продолжиться, но в среднесрочной перспективе остаются шансы на движение в сторону 71,5–72 рублей", — полагает в свою очередь Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".