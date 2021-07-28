Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 23,83 копейки, составив 73,6088 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,8471 рубля за доллар.