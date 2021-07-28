Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 23,83 копеек - до 73,61 рубля
Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,8471 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210728/834314144.html
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Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,8471 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210728/834314144.html
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