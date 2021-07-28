МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в мае вырос вдвое — до 0,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Россияне нарастили валютные сбережения

"В мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 2 раза и составил 0,9 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары увеличился в 2,6 раза, на европейскую валюту — на 57%", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, объем покупки валюты в банках по сравнению с апрелем уменьшился на 7% и составил 1,1 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 5% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 13%. С валютных счетов сняли 2,1 миллиарда долларов — на 10% меньше, чем месяцем ранее.

При этом продано уполномоченным банкам было 0,8 миллиарда долларов наличной иностранной валюты — на 27% меньше, чем в апреле. Продажи долларов снизились на 27%, европейской валюты — на 33%. На валютные счета физлица зачислили 1,5 миллиарда долларов наличной иностранной валюты (снижение на 25%).

Банки ввезли наличной валюты на 1,3 миллиарда долларов — на 10% меньше, чем в апреле. Ввоз долларов вырос на 12%, европейской валюты — сократился на 71%. Объем вывезенной иностранной валюты увеличился почти в два раза и составил 0,8 миллиарда долларов.