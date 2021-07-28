МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль снижается в среду против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов.

Рост фондовых индексов, свидетельствующий об аппетите к риску, повышение рынка нефти и аукционы Минфина по размещению ОФЗ оказывают поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск повышался на 5 копеек, до 73,78 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 86,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

БОКОВИК

Российская валюта в среду снижается против доллара и прибавляет к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе ниже 1,18 доллара.

При этом игроки отмечают позитивную конъюнктуру рынка нефти, который восстановился после провала ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель и сейчас уверенно держится выше него. Так, цена барреля марки Brent прибавляет 0,4%, до 73,8 доллара.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что за неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 435 миллионов баррелей при прогнозах снижения только на 3,4 миллиона. За предыдущую неделю запасы неожиданно выросли – впервые после восьми недель снижения.

Официальная статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране выйдет позже в среду. Аналитики предполагают, что ведомство зафиксирует сокращение показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Западные фондовые индексы в основном повышаются. Трейдеры ждут результатов очередного двухдневного заседания ФРС США, которые будут озвучены в среду. Аналитики не прогнозируют каких-либо изменений в мягкой монетарной политике регулятора, но интерес вызывают комментарии его главы Джерома Пауэлла. Рынки надеются получить сигнал относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете ускорения инфляции. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам

Определенную поддержку рублю оказывают сообщения о том, что Минфин России, пользуясь улучшением конъюнктуры долгового рынка, на первом аукционе в среду разместил ОФЗ на 70,538 миллиарда рублей при спросе в 96,406 миллиарда. В среду ведомство проводит первые безлимитные аукционы после начала действия санкций США на участие американских инвесторов в первичных размещениях госбумаг РФ, и объемы продаж ОФЗ поднялись в несколько раз.

В итоге, доллар растет к рублю в пределах 0,1%, евро падает на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Для рубля сложились очень благоприятные внутренние и внешние условия, однако на фоне неопределенности с итогами заседания ФРС вряд ли мы увидим существенное укрепления российской валюты, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если же вердикт американского регулятора будет воспринят рынками хотя бы нейтрально, доллар может проверить на прочность сильную поддержку 73,14 рубля", — оценивает перспективы он.

В среду до решения ФРС внешние факторы вряд ли будут сильно меняться, поэтому значимость локальных денежных потоков на российских валютных торгах со стороны корпоративных участников будет высокой, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "Новых идей в рубле не видим, ждем консолидации курсов", — добавляет он.