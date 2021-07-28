МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в среду вечером растет, инвесторы ожидают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1807 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,08 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 92,54 пункта.

На рынке американской валюты в среду вечером наблюдается положительная динамика, инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки надеются получить от регулятора дополнительные подсказки о состоянии экономики и планах по мерам поддержки, включая объем выкупа активов и по возможному повышению ставки.

"Мы ожидаем, что ФРС свернет программу выкупа активов настолько быстро, насколько это возможно, но при этом не создаст видимости отказа от ранее взятых обязательств. Если не произойдет серьезное ухудшение экономических условий, это будет соответствовать объявлению о сокращении в ноябре", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Wrightson ICAP.

Кроме того, в четверг ожидается публикация важной макроэкономической статистики по США — динамика ВВП страны во втором квартале. Аналитики полагают, что рост ВВП США ускорился до 8,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). По окончательной оценке, в первом квартале рост составил 6,4% в пересчете на год.