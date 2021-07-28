МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка прибавляет в среду против доллара и евро перед решением и комментариями ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП), следует из данных торгов.

Рост рынка нефти и итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ оказывают поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.22 мск снижался на 3 копейки, до 73,7 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ФРС

Российская валюта в среду вечером слегка прибавляет против доллара и евро, отыгрывая позитивную конъюнктуру рынка нефти, который восстановился после провала ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель и сейчас уверенно держится выше него. Так, цена барреля марки Brent прибавляет 0,8%, до 74,1 доллара.

Позитивные сигналы котировкам "черного золота" пришли от оценок минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 0,9%, или на 4,1 миллиона баррелей — до 435,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Участники торгов на мировых площадках ожидают результатов очередного двухдневного заседания ФРС США, которые будут озвучены позднее в среду. Аналитики не прогнозируют каких-либо изменений в мягкой монетарной политике регулятора, но интерес вызывают комментарии его главы Джерома Пауэлла. Рынки надеются получить сигнал относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете ускорения инфляции.

Определенную поддержку рублю оказывают сообщения о том, что Минфин России, пользуясь улучшением конъюнктуры долгового рынка, на двух безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 106,5 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 158,6 миллиарда рублей.

В среду ведомство провело первые безлимитные аукционы после начала действия санкций США на участие американских инвесторов в первичных размещениях госбумаг РФ, и объемы продаж ОФЗ поднялись в несколько раз.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы ожидают итоги заседания ФРС США, которая даст сигналы относительно дальнейшего вектора ДКП, полагает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал".

"В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 73,2-74,6 рубля, а евро — около 86,5-87,6 рубля", — оценивает перспективы он.

Прогнозный диапазон для доллара на вторую половину недели – 73-75 рублей, говорит Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". Риск-аппетит инвесторов в ближайшие дни будет во многом определяться итогами заседания ФРС, полагает он.

"Цены на нефть продолжают держаться бодро, опираясь на прогресс в массовой вакцинации от коронавируса и уверенный автомобильный сезон в США. Поддержка российской валюты со стороны налогового периода прошла пик, при этом спрос на рублевый долг восстанавливается. Если ФРС не преподнесет "жестких" сюрпризов, риск-активы могут получить импульс к росту, и доллар может отойти в направлении 73 рублей. При появления ястребиных сигналов от ФРС вероятно тестирование зоны 74,5-75 рубля за доллар", — оценил ситуацию Громадин.