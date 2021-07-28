МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду ускорил рост по отношению к основным мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 21.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1807 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1814 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,17 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 92,1 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1815 доллара, доллар дорожал к иене до 110,07 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,08%.

ФРС по итогам заседания 27-28 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 21-22 сентября.

Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет чуть более ускоренными темпами, а тридцатилетних, наоборот, более медленными, после сохранения базовой ставки ФРС.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.38 мск росла на 2,4 базисного пункта – до 1,258% против 1,256% до объявления решения ФРС и уровня прошлого закрытия в 1,234%. Доходность тридцатилетних US Treasuries поднималась на 1,4 базисного пункта — до 1,903% против 1,916% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 1,889%.

ФРС по итогам заседания 27-28 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 21-22 сентября.