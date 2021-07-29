МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг утром, отыгрывая мягкие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. "Осталось совсем чуть–чуть". Эксперт о готовности "Северного потока-2"

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1857 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1842 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 92,16 пункта.

По итогам заседания 27-28 июля ФРС, как и ожидалось, сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор также продолжит выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что инфляция в США останется повышенной в предстоящие месяцы. Он также допустил, что новые ограничения по COVID-19 повлияют на рынок труда США.

"Отсутствие заметных изменений политики ФРС на последнем заседании… было в целом ожидаемым. Что примечательно, ФРС считает, что экономика США "добилась прогресса" в достижении целей — это сильный намек на то, что он может начать сокращать выкуп активов уже в декабре", — прокомментировал агентству Франс Пресс стратег JP Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).