МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая дорогую нефть, следует из данных Московской биржи. ВВП России вырос на 4,6% за первое полугодие

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падал на 30 копеек — до 73,18 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 86,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром растет на 0,8% — до 74,5 доллара за баррель.

Факторами поддержки рубля выступают высокие цены на сырье, оптимизм инвесторов после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла относительно временного роста инфляции в США и налоговый период в РФ, когда компании-экспортеры демонстрируют высокий спрос на рублевую ликвидность, оценивает Денис Бадьянов из УК "Альфа-капитал".

Сегодня ожидается снижение доллара в сторону значения 73 рубля при условии сохранения спроса инвесторов на активы развивающихся рынков, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Пока нефть продолжит отыгрывать ослабление доллара на форексе, рубль продолжит плавный рост, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Особых угроз для российской валюты сейчас нет, как нет и сильных драйверов роста. Принципиальных изменений по курсу доллара сегодня не ждем", — добавляет он.