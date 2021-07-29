МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем, рынки ожидают статистику по ВВП США во втором квартале, продолжая оценивать итоги встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. Официальный курс евро снизился до 86,86 рубля

По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1873 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1842 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 92,04 пункта. Утром индекс опускался на 0,18%.

Позднее в четверг минторг США опубликует первую оценку по изменению ВВП США во втором квартале. Аналитики прогнозируют, что экономика страны в апреле-июне выросла на 8,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В первом квартале рост составлял 6,4%.

Трейдеры продолжают при этом оценивать итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду вечером регулятор ожидаемо сохранил ставку и параметры программы выкупа активов с рынка.

Хотя регулятор дал сигнал о приближении к сворачиванию программы выкупа активов, этого было недостаточно для поддержки доллара, считает валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

"Вчерашнее заседание FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) не дало свежих "бычьих" факторов, которые требовались для восстановления позитивной динамики доллара в краткосрочной перспективе", — отмечает эксперт.