МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль прибавляет против доллара и снижается к евро на фоне роста европейской валюты на форексе. Доллар дешевеет после заседания ФРС

Рост рынка нефти и падение доллара на форексе оказывают поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск снижался на 18 копеек до 73,3 рубля, курс евро повышался на 7 копеек, до 87,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОТЫГРЫВАЯ СЛАБОСТЬ ДОЛЛАРА

Российская валюта в четверг прибавляет против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта прибавляет 0,3% до 1,1880 доллара, видимо, нацеливаясь на круглую отметку 1,19 доллара – район максимумов с начала июля.

Индекс доллара (DXY) в целом падает на 0,3% до 92 пунктов, сигнализируя о повышении аппетита к риску на глобальных торговых площадках. Этому способствуют итоги июльского заседания ФРС США, которая сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Регулятор планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Наконец, ФРС США объявила о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых.

Рынок нефти также поддерживает курс рубля, подбираясь к недельным максимумам в районе 74,7 доллара за баррель. Так, цена барреля марки Brent прибавляет 0,8% до 74,4 доллара.

Позитивные сигналы котировкам "черного золота", кроме слабого доллара, пришли и от минэнерго США, зафиксировавшего снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.

В итоге, доллар падает к рублю на 0,2%, евро прибавляет в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Нейтральная реакция мировых рынков на риторику ФРС вызвала снижение доллара к поддержке 73,14 рубля, и в моменте она была пробита, но затем произошел отскок, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако, в случае обновления установленного сегодня месячного минимума 73,07 рубля, следующей целью снижения доллара может стать уровень 72,6 рубля", — оценил он.

Налоговый период позади, хотя нерезиденты продолжают возвращаться в российские активы, рассуждает о денежных потоках на валютном рынке РФ Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Выплаченные дивиденды ВТБ и ожидаемое — от "Газпрома" могут привести к временному росту волатильности до конца этой недели и в начале следующей. Но пока дивидендный период рубль переживает довольно неплохо благодаря устойчивому фундаментальному профилю в виде платежного баланса и возросшей защите со стороны рублевых ставок. В отсутствие значимых локальных новостей в ближайшее время рубль будет оставаться во власти глобальных событий и новостей, но рисков для его стабильности не видим", — добавляет он.