МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг вечером по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1889 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1842 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,47%, до 91,89 пункта.

У американской валюты наблюдается отрицательная динамика в четверг вечером, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ФРС США и комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Так, регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. ФРС также продолжит выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что инфляция в США останется повышенной в предстоящие месяцы. Он также допустил, что новые ограничения по COVID-19 повлияют на рынок труда США.

"Учитывая то, как это будет стимулировать дискуссии о сокращении (покупки активов) и ожидания повышения ставок, нас могут ждать несколько тернистых месяцев и повышенная волатильность доллара", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).