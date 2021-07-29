МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне увеличения в последние дни аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Рост рынка нефти и фондовых площадок, а также падение доллара на форексе оказывают поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск падал на 40 копеек до 73,08 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОТЫГРЫВАЯ АППЕТИТ К РИСКУ

Российская валюта в четверг вечером прибавляет против доллара и евро, отыгрывая возросший аппетит инвесторов к рисковым активам.

Индекс доллара (DXY) падает на 0,5% до 91,9 пункта – минимуму с конца июня. Этому способствуют итоги июльского заседания ФРС США, которая сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Регулятор планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Наконец, ФРС США объявила о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых. Такие "мягкие" решения давят на валюту США.

Рынок нефти также поддерживает курс рубля. Котировки вышли на недельные максимумы в районе 75 долларов за баррель. Так, цена барреля марки Brent прибавляет 1,2%, до 74,8 доллара.

Позитивные сигналы котировкам "черного золота", кроме слабого доллара, пришли и от минэнерго США, зафиксировавшего снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сохранение текущей конъюнктуры на мировых рынках может позволить рублю побороться за отметку 73 против доллара, при этом приближение выходных может служить сдерживающим фактором для укрепления национальной валюты РФ, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогнозный диапазон по курсу доллара на конец недели – 73-74 рубля, оценил он.

Рубль укрепляет свои позиции на фоне глобального аппетита к риску, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Дорожающая нефть вносит основной вклад. Кроме того, данные по инфляции вселяют надежду на рост реальной доходности российских ценных бумаг и привлекательности валюты РФ", — добавляет он, рассуждая о курсообразующих факторах рубля.