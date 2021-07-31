МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В конце лета российская валюта может попасть под умеренное давление, рассказал в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Внешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубля

"Под занавес июля пара доллар-рубль после виража в район 75 вернулась к уровням начала месяца у отметки 73. На геополитическом фронте относительное затишье, цены на нефть курсируют на комфортных уровнях, улучшился спрос на ОФЗ", — рассказал специалист.

В то же время глобальный риск-аппетит постепенно пришел в себя после новостей из Китая, где решили ужесточить госрегулирование частного сектора, а ФРС на июльском заседании прописала инвесторам очередную порцию "успокоительного", сохранив приверженность мягкости ДКП и тезису о временном характере инфляции.

Маловероятно, что столь удачное сочетание факторов сохранится в августе.

"Геополитика — слабо предсказуемый фактор, подножки рублю здесь могут возникать совершенно неожиданно. В свою очередь ценовой оптимизм в нефти может подвергнуться сомнению в ближайшие недели", — отметил Бахтин.

Автомобильный сезон в США пойдет на спад, возвращаются риски новых локдаунов из-за вспышек дельта-штамма и других мутаций коронавируса, ОПЕК+ увеличит добычу, продолжает расти буровая активность в Штатах, Вашингтон и Тегеран, по последним сообщениям СМИ, могут вскоре вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Это потенциально может означать возвращение на мировой рынок иранской нефти, пояснил эксперт. Если к этому добавить возможное ухудшение общего аппетита к риску, то коррекция может отправить баррель Brent на $70 и ниже. В ЕС спрогнозировали последствия экономического шока для банков

Но отчего же портиться рыночным настроениям? Возможные поводы просматриваются. Действие «успокоительного», прописанного ФРС, может завершиться уже 11 августа, когда выйдет отчет по инфляции за июль, который вероятнее всего опять увеличит опасения преждевременного сворачивания стимулов. Каждая публикация статданных об инфляции, превышающая прогнозы, усиливает позиции «ястребов» внутри ФРС. В этой связи особенно внимательно рынки будут слушать слова Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа.

Напряженность в отношениях США и Китая, а также развитие эпопеи с закручиванием гаек для бизнеса в КНР также могут существенно влиять на общий сентимент. Еще один важный фактор для настроений — ситуация с пандемией, которая пока не демонстрирует явной тенденции к улучшению из-за активного распространения новых штаммов патогена.

"Общерыночный настрой важен для рубля не только в разрезе влияния на развивающиеся валюты в целом и спрос на нефть, но и с точки зрения востребованности ОФЗ. Впрочем, спрос на рублевый долг, будучи подкрепленным 23 июля повышением ключевой ставки Банком России на 100 б.п., до 6,5%, все же может послужить одной из важных поддержек национальной валюте в обозримой перспективе", — пояснил он.

Резюмируя, эксперт прогнозирует, что доллар до конца лета будет находиться в диапазоне 73-75 руб., евро — 86-89 руб.