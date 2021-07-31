МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Высокие цены на нефть и наращивание с августа ее добычи в РФ в рамках сделки ОПЕК+ поддержит платежный баланс нашей страны, и в конечном счете — курс рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По их оценкам, доллар проведет август в коридоре 72-75 рублей. В ПФР назвали основные причины отказа в назначении детских пособий

Август традиционно считается сложным месяц для рубля, хотя в прошлом году отмечалась положительная тенденция: в августе 2020 года доллар снизился к рублю на 0,5%. Между тем, в августе 2019 года валюта США выросла почти на 5%, 2018 года – на 8%, 2015 года – на 4%, 2014 года — также почти на 4%. В "дефолтном" августе 1998 года доллар подскочил на 58% — до 9,95 рубля, и тогда это было только началом движения.

На самом же деле статистически одним из худших месяцев для рубля является июль, уступая в этом плане лишь ноябрю и декабрю, хотя действительно, самое сильное падение российская валюта испытала в августе 1998 года, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

АВГУСТ-2021 ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

"Опасный" месяц для рубля – август — в 2021 году пока не предвещает какого-либо негатива: текущие условия выглядят комфортными для российской валюты, говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Цены на нефть смогли отыграть более половины падения от локальных максимумов, при этом в рамках соглашения ОПЕК+ РФ начнет повышать уровень добычи с августа. Среди внутренних условий стоит выделить высокий, по сравнению с аналогами, уровень процентных ставок, обусловленный жесткой риторикой ЦБ, который привлекает иностранных инвесторов на российские площадки. Пока базовые процентные ставки в мире остаются на минимальных отметках, интерес к развивающимся рынкам обещает оставаться повышенным", — отмечает эксперт. Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока-2"

С учетом устойчивого повышения добычи нефти в РФ в рамках решений ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений на международный туризм, платежный баланс России обещает быть очень крепким, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Восстанавливающийся поток трудовых мигрантов пока не способен серьезно увеличить величину трансграничных переводов. Что касается финансового счета, то здесь хорошей защитой от оттока капитала является существенное повышение ключевой ставки и ожидания ее возможного повышения в будущем", — добавил.

Курс рубля остается весьма слабым уже долгое время, поэтому вряд ли стоит ждать еще большего ослабления в августе, считает в свою очередь Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". По сути, лишь исполнение бюджетного правила не позволяет рублю перейти к устойчивому укреплению: ежедневные покупки валюты на 13,5 миллиарда рублей для летнего низколиквидного рынка — это довольно много.

"Тем не менее, повышение ставки ЦБ РФ до 6,5% делает рубль одной из самых высокодоходных валют в мире. Можно говорить о повышении актуальности стратегии carry trade. Проблема внешних платежей существенного влияния на рубль оказывать не будет. В текущем квартале они составят лишь около 7,5 миллиарда долларов. Соответственно, положительному сальдо текущих операций, да и торгового баланса РФ, ничего не угрожает", — полагает Кочетков.

РИСКИ И КУРС

В то же время не стоит сбрасывать со счетов некоторые риски для курса рубля, считают опрошенные эксперты.

Ключевыми факторами здесь являются санкционная повестка и геополитический фон, говорит Евстифеев. Пока эти факторы находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно.

"Однако при появлении новых признаков обострения геополитической ситуации рубль, вероятно, окажется под давлением, поскольку характер притока иностранного капитала сейчас в большей части спекулятивный. Говоря же о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, банк "Зенит" ожидает диапазон 71,5-75 рублей за доллар", — сказал эксперт. Каждый седьмой магазин в Британии остается закрытым из-за пандемии

Определенные риски как для российского, так и для других развивающихся рынков представляет назревающая коррекция вниз американских акций, но вряд ли она будет быстрой и глубокой благодаря сохраняющемуся высокому спросу частных инвесторов, отмечает в свою очередь Вайсберг. "Поэтому серьезных рисков для рубля в августе я не вижу", — говорит он.

Предстоящий август рубль проведет в попытках укрепления, предполагает Кочетков. По его оценке, целью будут уровни 72-73 рубля за доллар, а на большее пока рассчитывать сложно из-за бюджетного правила, предполагающего сейчас скупку валюты в ФНБ.

В ближайшие месяцы важную роль для всех рынков будут играть статистика распространения коронавируса в мире, а также инфляционные показатели крупнейших экономик, в первую очередь американской, говорит Бабин. Если текущее равновесие факторов сохранится, то курс доллара в августе будет находиться в коридоре 73–75 рублей, оценил он.

"Август исторически неблагоприятен для рубля, который более чем за 20 лет терял к доллару в среднем 2% в этот период. Однако с 2020 года мы находимся в уникальном для мировых рынков и экономики периоде, обусловленном пандемией, так что исторические закономерности могут временно или навсегда сломаться. В частности, этот месяц рубль завершает с относительно небольшими потерями, вопреки многолетней статистике", — обнадежил эксперт.