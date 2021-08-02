2021-08-02T11:33:34+03:00

2021-08-02T11:33:34+03:00

2021-08-02T11:33:34+03:00

2021

https://1prime.ru/Forex/20210802/834355347.html

Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился до 73,02 рубля

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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск... ПРАЙМ, 02.08.2021

торги, доллар, рубль, новости, рынки, валюта

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60