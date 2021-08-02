Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился до 73,02 рубля
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 12,32 копейки
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 12,32 копейки, составив 73,0156 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,1388 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210802/834355347.html
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