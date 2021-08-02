МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник после утреннего незначительного снижения переходит к росту против доллара и евро, отыгрывая курсовые колебания форекса. Биржи Европы растут после публикации статистики по еврозоне

Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,2%, до 91,99 пункта, дешевеет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая тон динамике рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск снижался на 19 копеек, до 72,97 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 86,74 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально поднимался до 73,25 рубля, евро — до 87,38 рубля.

Баррель сорта Brent теряет 0,9%, до 74,7 доллара.

В то же время, рубль с началом августа потерял поддержку от налогового периода и, возможно, потеряет ее со стороны рынка ОФЗ, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В выходные было опубликовано интервью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной газете Financial Times, из которого можно сделать вывод, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Есть большие сомнения, что регулятор возьмет паузу в повышении процентной ставки. Покупать же ОФЗ на растущей ставке — занятие неблагодарное, лучше дождаться окончания цикла", — отмечает он.

Сильным сопротивлением росту доллара является район 74,6 рубля, и поводов для его пробития пока не видно, но и драйверов роста рубля нет, сильно ниже отметки 73 рубля доллар не уйдет, оценивает Антонов.

Фон торгов для рубля на этой неделе хуже, чем на прошлой, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Экспортеры, скорее всего, сократят предложение валюты, поскольку значительные налоговые и дивидендные выплаты, требующие рублевой ликвидности, пришлись на прошлую неделю", — поясняет он свое мнение.