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2021
https://1prime.ru/Forex/20210802/834356060.html
Официальный курс доллара снизился до 73,02 рубля
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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 3 августа, — 73,0156 руб (-12,32 коп.), евро — 86,7717 руб (-21,96 коп.) Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45... ПРАЙМ, 02.08.2021
евро, доллар цб, курс валют, новости, экономика, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 3 августа, — 73,0156 руб (-12,32 коп.), евро — 86,7717 руб (-21,96 коп.)
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 79,2058 рубля.