МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 3 августа, — 73,0156 руб (-12,32 коп.), евро — 86,7717 руб (-21,96 коп.)

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 79,2058 рубля.

 