МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне ослабления американской валюты на форексе и несмотря на дешевеющую нефть. Российский рынок акций растет

Снижение рынка нефти отчасти компенсируется ростом фондовых индексов, свидетельствующего об аппетите к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.35 мск падал на 40 копеек до 72,76 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 86,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в понедельник прибавляет против доллара и евро, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе.

Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,16% — до 92,03 пункта, дешевеет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая тон позитивной динамике рубля. Евро растет на 0,1% — до 1,1880 доллара. Биржевая цена СУГ по итогам торгов понедельника близка к рекорду

Давление на доллар оказывают окончательные оценки исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне. Показатель оказался лучше прогнозов — аналитики ждали его на уровне 62,6 пункта. PMI в промышленности Германии в июле вырос до максимума с апреля в 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне, также превзойдя прогнозы.

При этом рынок нефти падает на негативе из Китая. Так, цена барреля марки Brent теряет 0,8%, до 74,8 доллара. Инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные из Китая, сигнализирующие о снижении экономической активности в стране. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.

Впрочем, рост биржевых индексов и фондовых фьючерсов отчасти компенсирует негативные сигналы с рынка нефти. Инвесторы надеются на публикацию позитивных данных корпоративных финансовых квартальных отчетов.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок рискует прервать восходящую ценовую тенденцию второй половины июля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль пытается развить очередную волну роста, повышаясь, несмотря на слабость нефти. Если она продолжит восстановление, доллар может проверить на прочность установленный в пятницу месячный минимум 72,7 рубля", — оценивает он. Нефть дешевеет на более 1% на эпидемиологических опасениях

Небольшой рост цен на нефть по итогам июля вряд ли существенно повлияет на ситуацию с нефтегазовыми допдоходами – в августе они должны вырасти до примерно 250 миллиардов рублей против 242 миллиардов в июле, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Однако объем покупок валюты снизится из-за корректировок Минфина, и с учетом этого покупки валюты составят около 260-280 миллиардов рублей (3,6-3,8 миллиарда долларов против 4,1 миллиарда в июле), оценивают в банке.

"Изменение месячного объема интервенций (при прочих равных) в теории не должно вести к укреплению или ослаблению среднего курса рубля: они призваны лишь нейтрализовать эффект от динамики цен на нефть. Однако из-за того, что расчет нефтегазовых допдоходов ориентируется на цену нефти в прошлом месяце (а не на текущую цену), а также из-за того, что Минфин постоянно делает корректировки, фактический объем интервенций не полностью стерилизует это влияние. Впрочем, влияние этого эффекта на курс рубля невелико — 1-1,5 рубля на доллар", — оценили аналитики Райффайзенбанка.