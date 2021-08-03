МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром замедлил снижение к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1871 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1867 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,13 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,28 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 92,04 пункта.

В понедельник доллар заметно снижался к евро и иене на неожиданно слабой статистике по США. Индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5% с июньских 60,6%, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста. Медь дешевеет на возможных перебоях в поставках

Во вторник американская валюта стабилизируется, хотя сохраняет отрицательную динамику на некотором росте рисковых настроений на рынках.

В конце недели инвесторы также ждут июльскую статистику по безработице в США. Аналитики предполагают, что показатель в июле снизился до 5,7% с 5,9% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 900 тысяч.