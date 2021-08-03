МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вернулся к росту против доллара и евро после снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск вторника снижался на 25 копеек — до 72,81 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,5 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,23% — до 73,06 доллара за баррель.

На старте торгов рубль символически рос к доллару — на 4 копейки и на 1 копейку к евро, затем уходил в "красную зону", теряя 7 копеек к американской валюте и 11 копеек к европейской. Доллар замедлил снижение к евро и иене

"Сегодня мы ожидаем аналогичной предыдущему дню динамики на рынках валют. Возможно незначительное удешевление рубля на фоне… выплат долларовых дивидендов по депозитарным распискам "голубыми фишками", однако поддержку рублю может оказать усиление "аппетита" к риску у инвесторов", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Судя по характеру торгов, силы рублевых "быков" на исходе, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". При небольшом ухудшении внешнего фона возможен разворот пары доллар-рубль вверх, но о сильной девальвации российской валюты пока речи не идет, добавляет он.