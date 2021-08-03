Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 14,32 копейки - до 72,87 рубля
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,0156 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210803/834362948.html
Налоги
В ГД предложили поднять предельный размер социального налогового вычета
Торги
Фунт дорожает к доллару на новостях из Великобритании
Нефть
"Татнефть" в январе-июле увеличила добычу нефти на 536,2 тысячи тонн
Пандемия коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 010
Пенсии
Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе
Кибербезопасность
В России активизировались хакеры, которые следят за госструктурами
Курсы валют
Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,87 рубля
Авто
Автовладельцам напомнили об ужесточении прохождения техосмотра
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,0156 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210803/834362948.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.