Биржи Европы растут на сильных корпоративных отчетах МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 14,32 копейки, составив 72,8724 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,0156 рубля за доллар.