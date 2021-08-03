МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль снижается против доллара и евро на фоне усилившегося падения рынка нефти, прекратив попытки роста, отмечавшиеся в течение дня.

Снижение нефти и западных фондовых индексов отчасти компенсируется ростом некоторых "развивающихся" валют к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск повышался на 7 копеек до 73,13 рубля, курс евро — тоже на 7 копеек, до 86,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар максимально опускался до 72,78 рубля, евро — до 86,46 рубля.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник прекратила попытки роста против доллара и евро на фоне продолжившегося ощутимого падения рынка нефти. Так, цена барреля марки Brent теряет 1,8%, до 71,55 доллара — в район минимумов с 21 июля.

Рынок нефти продолжает закладывать в цены опасения по поводу потенциальных перебоев в спросе на фоне возможных новых ограничений на передвижение людей в связи с появлением случаев заражения в Азии и прежде всего – в китайском Ухане. Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

В то же время, западные биржевые индексы также переходят к падению после того, как инвесторы отыграли позитивные прогнозы о прибыли компаний, публикуемые в рамках квартальной отчетности.

Индекс доллара (DXY) стабилен около 92 пунктов, впрочем, дешевеет американская валюта против некоторых "развивающихся валют", оказывая некоторую поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Динамика рубля пока будет определяться в большей степени состоянием рискового аппетита и нефтяными ценами, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". "Мы ожидаем, что сегодня курс доллара будет находиться в диапазоне 72,5-73,5 рубля", — оценивает она.

Во вторник курс, вероятно, останется около 73 рублей за доллар, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. "Этот уровень представляется нам сбалансированным, пока не появятся новые значимые факторы", — добавляет он.

Довольно сдержанно – на уровне 296 миллиардов рублей ("Локо-инвест" — 285 миллиардов) – рынок прогнозирует покупки валюты в интересах Минфина в августе, что само по себе не должно существенным образом повлиять на курс рубля в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители и другое сырьё, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". В таких условиях курс может колебаться вокруг отметки 73 рубля за доллар, оценивает он.