МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро во вторник вечером после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,1864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1867 доллара за евро, до выхода статистики курс евро к доллару увеличивался. Курс доллара к иене снижался до 108,97 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,28 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,07 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что объем промышленных заказов в США в июне вырос на 1,5% в месячном выражении после роста на 2,3% в мае. Аналитики при этом ожидали меньшего роста, на 1%. Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,87 рубля

Глава отдела по международной валютной стратегии TD Securities Марк МакКормик (Mark McCormick), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, ожидает, что курс доллара будет продолжать расти до конца лета, поскольку многие инвесторы предпочитают надежные активы в связи с опасениями за мировую экономику на фоне пандемии.

Осенью же, считает МакКормик, ожидается ослабление карантинных ограничений, что улучшит прогноз по состоянию мировой экономики.