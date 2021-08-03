МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль повышается вечером против доллара и евро на фоне попыток восстановления рынка нефти.

Повышение западных фондовых индексов добавляет поддержки рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.11 мск снижался на 9 копеек до 72,97 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 86,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОПЫТОК ПОДНЯТЬСЯ

Российская валюта во вторник вечером продолжила попытки роста против доллара и евро на фоне компенсации рынком нефти части падения. Так, цена барреля марки Brent теряет 0,7%, до 72,4 доллара, хотя в течение дня она обновила минимум с 21 июля (71,05 доллара).

Тем не менее, негатив идет от роста заболеваемости штаммом коронавируса "дельта" в Китае, он привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах КНР, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому данные о состоянии экономики страны влияют на настроения на нефтяном рынке.

Впрочем, индекс доллара (DXY) стабилен около 92,1 пункта, а западные фондовые индексы повышаются, сигнализируя о сохранении аппетита к риску.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вторник выдался довольно волатильным днем для рубля, рассуждает начальник аналитического департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Рубль вновь перешел к росту против доллара и евро

"В моменте доллар торговался ниже 72,8 рубля (дневной минимум), однако, после очередной распродажи на рынке нефти дневное укрепление рубля свелось на нет. Допускаем, что на фоне дальнейшей распродажи в нефти, краткосрочное укрепление рубля может быть прервано. В ближайшее время видим вероятным укрепление доллара до 73,2-73,4 рубля", — оценил он.

В общерыночных настроениях усилилась настороженность, а котировки нефти проявили слабость на фоне рисков пандемии, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра важными для общерыночных настроений будут данные по экономической активности в секторе услуг еврозоны, Германии, США, Великобритании. Сектор услуг более чутко реагирует на риски эпидемии. По нашим оценкам, доллар будет формироваться в пределах 72,7-74 рубля", — добавил он.