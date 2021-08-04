МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара слабо колеблется к другим основным мировым валютам в ожидании публикации ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,186 доллара за евро. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 109,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,02 пункта.

Американская валюта не показывает ярко выраженной динамики в ожидании блока макроэкономической статистики по США. Позже в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по динамике числа рабочих мест в частных компаниях США в июле. Ожидается, что показатель вырос на 695 тысяч после роста в июне на 692 тысячи. Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и данных API по запасам в США

Далее будут обнародованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в июле вырос до 60,5% с 60,1% в июне.

Главным же событием недели является публикация июльской статистики по безработице в США, которая ожидается в пятницу. Аналитики предполагают, что показатель в июле снизился до 5,7% с 5,9% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 900 тысяч.