МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина может снизиться к концу дня до 37 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

"Несмотря на то, что прошлый месяц, по данным биржи CEX.IO, биткоин закрыл выше $40 000, инвесторы не торопятся выкупать цифровое золото. По нашему мнению, до конца дня пара BTC/USD может быть склонна к вялому снижению до отметки 37 000 долларов", — сказал он.

Тем не менее, после пятничных макростатистических данных по рынку труда США вполне вероятно возвращение биткоина к отметкам вблизи 42 тысяч в ближайшее время, добавил эксперт. Ситуация с грузоперевозками на границе с КНР сложная, заключил генконсул

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.32 мск цена биткоина снижается на 2,56% за последние сутки, до 37 678 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также дешевеет — на 2,35% и стоит 37 722 долларов.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.