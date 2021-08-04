МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс евро после утреннего роста перешел к снижению по отношению к доллару на фоне статданных из еврозоны, оказавшейся слабее прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1853 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,186 доллара за евро. Утром в среду курс евро рос до 1,188 доллара. Курс доллара к иене рост до 109,2 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 92,11 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 60,2 пункта с 59,5 пункта в июне. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне 60,6 пункта.

"Опасения по поводу штамма "дельта" стали более распространенными, в некоторых случаях снижая активность и вызывая обеспокоенность по поводу возможности повторного ужесточения карантинных ограничений", — прокомментировал в релизе IHS Markit ее главный экономист Крис Уильямсон (Chris Williamson). Биткоин может подешеветь до $37 тысяч к вечеру среды, считает эксперт

Кроме того, по данным Евростата, объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 1,5% в месячном исчислении, хотя ожидался рост показателя на 1,7%.

Позднее в среду на настроения инвесторов может повлиять статистика аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) по динамике числа рабочих мест в частных компаниях США в июле. Ожидается, что показатель вырос на 695 тысяч после роста в июне на 692 тысячи.