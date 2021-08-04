МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль растерял утренний рост против доллара и евро на фоне возобновившегося падения рынка нефти и наращивания Минфином покупки валюты в резервы.

В то же время, ослабление доллара против некоторых "развивающихся валют" и спрос на аукционах по размещению ОФЗ стабилизирует курс рубля на фоне нефтяного негатива.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.40 мск снижался на 1 копейку, до 72,93 рубля, курс евро повышался на 7 копеек, до 86,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар максимально падал до 72,7 рубля, евро — до 86,28 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду днем растеряла утренний рост против доллара и евро на фоне продолжившегося (после попыток стабилизации) падения рынка нефти. Так, цена барреля марки Brent теряет 1,2%, до 71,6 доллара, хотя в течение дня она поднималась до 72,83 доллара.

Нефть в среду днем продолжает дешеветь на фоне увеличивающихся опасений за спрос из-за дополнительных коронавирусных ограничений на передвижение в Китае. Кроме того, по данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 30 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились всего на 879 тысяч баррелей после снижения на 4,73 миллиона баррелей неделей ранее.

Впрочем, индекс доллара (DXY) стабилен около 92,1 пункта, а сама американская валюта снижается против некоторых развивающихся валют.

Поддержка рублю приходит от проходящих в среду безлимитных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, пользующихся высоким спросом. На первом из них уже размещено госбумаг на 55,429 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 103,332 миллиарда.

Однако косвенное давление на рубль оказывает увеличение в августе-сентябре объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство в период с 6 августа по 6 сентября 2021 года купит валюты и золота на 315,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,4 миллиарда рублей. В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.

В итоге, доллар и евро символически меняются к рублю — в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основной негатив для рубля связан с резким падением в последние дни нефтяных котировок, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Дополнительное давление связано и с низким уровнем рискового аппетита на рынке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Курс доллара сегодня, вероятно, будет находиться в диапазоне 72,5-73,5 рубля", — оценила она.

Сильного негатива от покупок Минфином валюты не ожидается, курс в обозримой перспективе (в отсутствие новых "шоков" извне) вполне способен закрепиться на уровнях 72,50-73 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Доллар пока удержал сильную поддержку, находящуюся на месячном минимуме 72,68 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако в случае возобновления активного роста мировых рынков и нефти, эта отметка может быть пройдена и снижение валюты США ускорится — в район 72 рублей", — добавляет он.