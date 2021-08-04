МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет по отношению к евро и иене после публикации данных о деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. Доллар вновь сумел удержать сильную поддержку

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1841 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,186 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,58 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены за доллар. До выхода статистики доллар дешевел к обеим валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 92,24 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя только до 60,5%.

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за июль, по окончательной оценке, снизился меньше прогноза – до 59,9 пункта с 63,7 пункта в июне. PMI в сфере услуг также опустился до 59,9 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 59,8 пункта.

Временное снижение курса доллара к мировым валютам вызвали данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 330 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя на 695 тысяч.

В целом аналитики Capital Economics, прогнозы которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что доллар подорожает примерно на 4% к концу 2022 года на фоне значительного роста американской экономики и постепенного сворачивания Федрезервом США стимулирующих мер.