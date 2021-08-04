МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду снижается против доллара и евро на фоне возобновившегося падения рынка нефти в район психологически значимой отметки 70 долларов после выхода еженедельных данных по динамике запасов углеводородов в США, следует из данных торгов.

Укрепление доллара на форексе и неуверенная динамика фондовых индексов добавляют давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.25 мск рос на 26 копеек, до 73,2 рубля, курс евро повышался на 7 копеек, до 86,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УХОДИТ В МИНУС

Российская валюта в среду к вечеру растеряла рост против доллара и евро и ушла в минус на фоне падения рынка нефти. Так, цена барреля марки Brent теряет 2,5%, до 70,6 доллара, хотя в течение дня она поднималась до 72,83 доллара.

Игроки рынка отреагировали на данные минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июля, выросли на 0,8%, или на 3,6 миллиона баррелей — до 439,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 3,1 миллиона баррелей.

При этом индекс доллара (DXY) перешел к росту и прибавляет 0,2%, до 92,2 пункта.

Некоторая поддержка рублю приходит от проходящих в среду безлимитных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, пользующихся высоким спросом. Ведомство разместило на безлимитных аукционах в среду госбумаги двух серий на 75,3 миллиарда рублей при совокупном спросе в 145 миллиардов рублей.

Однако косвенное давление на рубль оказывает увеличение в августе-сентябре объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство период с 6 августа по 6 сентября 2021 года купит валюты и золота на 315,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,4 миллиарда рублей. В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти упала до уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца недели – 72,5-74,5 рубля, оценивает перспективы Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". Снижение нефтяных цен из-за усиления вирусных рисков, в том числе в КНР, в определенной мере компенсировалось для рубля ослаблением доллара к основным валютам и сохранением общих рыночных настроений в зоне оптимизма на фоне восстановления рынков в Китае и сильных корпоративных результатов, добавляет он.

"Между тем долго игнорировать снижение нефтяных цен рубль не сможет, и в случае спуска котировок Brent ближе к 70 долларам валюта США, может подорожать до 74 рублей, а при возможном ухудшении общерыночных настроений – зайти в район 74-74,5 рубля", — считает Громадин.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Причиной этого, в свою очередь, являются негативные данные о производственной активности Китая, ухудшение ситуации с пандемией — рост числа заболевших коронавирусом", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.