МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов слабо растет в четверг по отношению к доллару в ожидании решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки Банком Англии

По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3892 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3885 доллара. Курс евро рос до 1,1838 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1835 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,66 иены с уровня прошлого закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 92,3 пункта.

Фунт стерлингов слабо меняется к доллару в ожидании решений Банка Англии, который на прошлом заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, как и прогнозировали аналитики.

По мнению аналитиков TD Securities, которое приводит газета Wall Street Journal, фунт не будет сильно затронут решением по денежно-кредитной политике Банка Англии, поскольку значимое изменение позиции центрального банка выглядит маловероятным.

"Тон встречи может сигнализировать о воинственности в будущем, но любые заметные сдвиги, возможно, только впереди, пока программа по поддержке рынка труда не исчерпает себя", — добавили эксперты.