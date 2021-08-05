МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в четверг символически укрепляется против доллара и евро, отыгрывая слабость американской валюты на форексе, следует из данных торгов.

Попытки рынка нефти отойти вверх от психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent и растущие российский и западные фондовые индексы также поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск снижался на 4 копейки, до 73,13 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА

Российская валюта в четверг слегка повышается против доллара и евро на фоне сохраняющейся слабости доллара на форексе. Индекс доллара (DXY) при этом теряет 0,15%, до 92,14 пункта.

Трейдеры форекса отыгрывают макроэкономическую статистику по Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в июне вырос на 4,1% в месячном выражении после падения на 3,2% месяцем ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков, ожидавших роста лишь на 1,9%. Это играет против доллара.

Рынок нефти после обвала в предыдущие несколько дней с уровня 76,4 доллара борется за ключевую отметку в 70 долларов, которую сегодня тестирует как поддержку. Он опускался в четверг уже до 69,75 доллара – минимума с 21 июля, потом отошел вверх. Цена на марку Brent прибавляет 0,5%, до 70,7 доллара.

Фондовые рынки в основном прибавляют, отыгрывая надежды инвесторов на сигналы о восстановлении мировой экономики и позитивные данные корпоративных квартальных отчетов. Это сигнализирует об аппетите к рисковым активам, в том числе и к рублевым.

В итоге, доллар и евро почти не меняются к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Что касается дальнейшей динамики рубля, то важными станут данные Минтруда США по рынку труда в июле, которые должны быть опубликованы в пятницу, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Если рост занятости, действительно, окажется низким, то ожидания скорого сворачивания программы покупки активов ослабнут, что должно поддержать рисковые активы, в том числе и рубль. А сегодня курс, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, с возможным выходом выше этих уровней при снижении фьючерсов Brent ощутимо ниже 70 долларов за баррель", — оценивает перспективы она.

Для текущего состояния валютного рынка РФ, где сохраняются приличные продажи от экспортеров (на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры) и приток средств нерезидентов, некоторое увеличение в августе покупок валюты Минфином РФ (в рамках бюджетного правила) значимого негативного влияния на рубль иметь не будет, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Общие настроения в рубле будут и далее во многом определяться внешним фоном, поэтому курс может колебаться вблизи 73 рублей за доллар", — полагает он.