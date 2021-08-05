МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов усиливает рост к доллару в четверг вечером после заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс фунта рос до 1,3941 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3885 доллара. Утром показатель находился на уровне 1,3892 доллара за фунт.

Курс евро к доллару рос до 1,1839 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1835 доллара за евро, курс доллара к иене — до 109,7 иены с уровня прошлого закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 92,18 пункта.

По итогам заседания в четверг Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. В то же время в релизе регулятора отмечается, что если экономика Великобритании будет развиваться в соответствии с его прогнозами, потребуется "умеренное ужесточение" денежно-кредитной политики для обеспечения достижения целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе.

Глава YOU Asset Management Деррик Дюнн (Derrick Dunne), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что повышение ставки Банком Англии может произойти в "ближайшем будущем" на фоне продолжающегося восстановления экономики Британии. В то же время аналитик выразил мнение, что ставка будет оставаться на прежнем уровне до конца 2021 года.

Тем временем доллар немного дешевеет к евро после статистики по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось немного хуже прогнозов — до 385 тысяч. А дефицит торгового баланса США в июне вырос на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 75,7 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 73,9 миллиарда долларов.