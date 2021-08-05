МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером немного повышается к доллару и евро на фоне попыток нефти удержаться выше психологически значимой отметки в 70 долларов.

Ослабление доллара на форексе и повышение мировых фондовых индексов добавляют поддержки российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.17 мск снижался на 9 копеек — до 73,08 рубля, курс евро — тоже на 9 копеек, до 86,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

ПОПЫТКИ РОСТА

Рынок нефти вернулся к росту после обвала в предыдущие несколько дней с уровня 76,4 доллара за баррель. В четверг нефть пытается удержаться выше ключевой отметки в 70 долларов, которая выступает поддержкой. В ходе торгов цена уже опускалась до 69,75 доллара – минимума с 21 июля, но потом отошла вверх. Вечером баррель марки Brent дорожает на 1% — до 71,1 доллара.

При этом индекс доллара слабо колеблется около 92,2 пункта. К некоторым валютам развивающихся стран доллар снижается.

Давление на американскую валюту оказала слабая статистика по рынку труда. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось меньше ожиданий: на 14 тысяч, до 385 тысяч, при прогнозе снижения до 384 тысяч. Это укрепило надежды инвесторов, что ФРС США пока не будет ужесточать монетарную политику.

Рост мировых фондовых индексов также поддерживает курс рубля, сигнализируя об аппетите к риску.

В итоге доллар и евро теряют к рублю по 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Отскок нефтяных цен, возвращение к положительной динамике рынка рублевого долга и локальная слабость доллара выступили в пользу российской валюты, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Рубль следует за прочими валютами развивающихся рынков, при этом можно говорить и о поддержке со стороны нефти, поскольку марка Brent удержала отметку 70 долларов за баррель и перешла к росту, перечисляет факторы курсообразования Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"С учетом совокупности факторов мы не ждем в конце недели существенных движений курса, он ожидается в пределах 72,7-73,4 рубля за доллар", — оценил Бахтин.