МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов потратит на покупки золота и валюты по бюджетному правилу с 6 августа по 6 сентября 2021 года 315,9 миллиарда рублей, сообщили "Известия", ссылась на сообщение ведомства. Минфин до 6 сентября купит валюту и золото на 315,9 миллиарда рублей

Эксперты, опрошенные изданием, высказали свою позицию о возможном влиянии рекорда по уровню месячных закупок валюты на курс рубля.

Приобретая иностранную валюту и золото на средства, полученные от реализации энергосырья, Минфин сглаживает влияние цен на "черное золото" на российский рубль. Эта зависимость не может быть преодолена, но бюджетное правило позволяет государству сократить колебания российской валюты в процентном выражении, отметил руководитель направления по стратегическому анализу департамента корпоративной стратегии банка "Ренессанс Кредит" Петр Садовый.

Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис охарактеризовал валютные интервенции Минфин как предсказуемую политику "с известными заранее параметрами". Такие действия создают "контрциклический буфер на период резкого обвала нефтяных цен и удерживают рубль от излишне прямого следования за динамикой нефти", пишет издание. В России отметили снижение стоимости "борщевого набора"

Подобные интервенции были осуществлены ведомством ранее многократно. Поэтому "увеличение объемов интервенций не должно привести к заметному ослаблению рубля как реакции на действия Минфина", рассказала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Екатерина Безсмертная.