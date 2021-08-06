МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс доллара увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики рассмотрели изменения на американском рынке труда

По состоянию на 7.57 мск курс евро снижался до 1,1825 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,81 иены с уровня прошлого закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 92,35 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статистики по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле безработица снизилась до 5,7% с 5,9% в июне.

"Уровень безработицы выше, чем был до пандемии, и центральные банки считают, что на рынке труда все еще есть избыточная рабочая сила. Мы считаем, что ужесточение денежно-кредитной политики будет относительно постепенным, хорошо обозначенным, и на самом деле рынок ценных бумаг сможет на этом фоне устоять", — сказала газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Великобритании Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).

Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованные статданные по объему промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,5% после снижения в мае на 0,3%.