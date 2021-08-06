МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу немного снижается против доллара и евро на фоне легкого укрепления валюты США на форексе. Доллар растет к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.33 мск повышался на 6 копеек, до 73,13 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1%, до 92,3 пункта, баррель сорта Brent дорожает на 0,6%, до 71,7 доллара.

В пятницу не стоит ожидать сильной волатильности на рынках валют, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Возможно некоторое удорожание рубля, однако в целом рубль находится в боковике и ожидания инвесторов уже перенесены на следующую неделю, там и будет задаваться новый тренд национальной валюты РФ", — считает он.

Российская валюта пытается "пустить корни" около отметки 73 рубля за доллар, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Поводов для роста рубля нет никаких, а вот любой негатив способен быстро возбудить рублевых "медведей". Но вряд ли это произойдет сегодня. Если на мировых площадках не будет никаких катаклизмов, то традиционного повышенного спроса на валюту во второй половине дня пятницы мы не увидим, и рубль завершит неделю практически без изменений курса — в районе 73 рублей за доллар", — добавляет он.