МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем немного снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне укрепления доллара на форексе. Коррекционное повышение нефти после обвала на завершающейся неделе оказывает поддержку российской валюте.

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск повышался на 31 копейку, до 73,38 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 86,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу теряет против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе на 0,2% в направлении к отметке 1,18 доллара. При этом индекс доллара (DXY) повышается на 0,2%,  до 92,4 пункта.

Давление на курс евро против валюты США в пятницу оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в июне снизился на 1,3% по отношению к маю. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Нефтехранилище

Цены на нефть продолжают восстановление после сильного падения за неделю

Кроме того, данные по рынку труда США за июль также поддержали курс доллара на форексе. Безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи при прогнозах в 5,7% и роста на 870 тысяч.

При этом рынок нефти продолжает попытки коррекционного повышения после обвала. В предыдущие несколько дней он рухнул с уровня 76,4 доллара и опускался до 69,75 доллара – минимума с 21 июля. Цена барреля марки Brent прибавляет днем 0,8%, до 71,9 доллара.

В итоге доллар прибавляет к рублю 0,4%, евро теряет в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель Brent.

ПРОГНОЗЫ

На фоне июльских данных по рынку труда США курс доллара сегодня, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 рубля, оценивает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Монеты номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала

Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии

Ближайшее сопротивление росту доллара находится на недельной вершине 73,3 рубля, и в случае ухудшения внешнего фона этот уровень может быть преодолен, а следующей целью роста валюты США может стать отметка 73,45 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При отсутствии серьезного негатива извне в течение августа рубль может продолжить медленный рост, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Текущий уровень ставок обеспечивает значительный керри-эффект, что в условиях сокращения опционной волатильности до минимумов с начала пандемии не оставляет спекулянтам ничего иного, как сохранять и увеличивать рублевые лонги (длинные позиции в надежде на его рост). Поэтому вполне допускаем, что к началу сентября рубль будет торговаться крепче", — добавляет он.