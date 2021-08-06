МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем немного снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне укрепления доллара на форексе. Коррекционное повышение нефти после обвала на завершающейся неделе оказывает поддержку российской валюте. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск повышался на 31 копейку, до 73,38 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 86,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу теряет против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе на 0,2% в направлении к отметке 1,18 доллара. При этом индекс доллара (DXY) повышается на 0,2%, до 92,4 пункта.

Давление на курс евро против валюты США в пятницу оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в июне снизился на 1,3% по отношению к маю. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%. Цены на нефть продолжают восстановление после сильного падения за неделю

Кроме того, данные по рынку труда США за июль также поддержали курс доллара на форексе. Безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи при прогнозах в 5,7% и роста на 870 тысяч.

При этом рынок нефти продолжает попытки коррекционного повышения после обвала. В предыдущие несколько дней он рухнул с уровня 76,4 доллара и опускался до 69,75 доллара – минимума с 21 июля. Цена барреля марки Brent прибавляет днем 0,8%, до 71,9 доллара.

В итоге доллар прибавляет к рублю 0,4%, евро теряет в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель Brent.

ПРОГНОЗЫ

На фоне июльских данных по рынку труда США курс доллара сегодня, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 рубля, оценивает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии

Ближайшее сопротивление росту доллара находится на недельной вершине 73,3 рубля, и в случае ухудшения внешнего фона этот уровень может быть преодолен, а следующей целью роста валюты США может стать отметка 73,45 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При отсутствии серьезного негатива извне в течение августа рубль может продолжить медленный рост, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Текущий уровень ставок обеспечивает значительный керри-эффект, что в условиях сокращения опционной волатильности до минимумов с начала пандемии не оставляет спекулянтам ничего иного, как сохранять и увеличивать рублевые лонги (длинные позиции в надежде на его рост). Поэтому вполне допускаем, что к началу сентября рубль будет торговаться крепче", — добавляет он.