МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс доллара значительно усиливает рост по отношению к евро и иене после выхода данных по рынку труда США, оказавшихся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1761 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,33 иены с уровня прошлого закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,61%, до 92,81 пункта. До выхода статистики все три показателя показывали меньшую динамику.

Так, безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9% при прогнозе снижения до 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч. Золото дешевеет на сильных данных по рынку труда в США

Инвесторы внимательно следят за экономическими данными из США, поскольку сведения об ускорении темпов восстановления экономики страны могут стать сигналом для Федрезерва США о сворачивании стимулирующих мер. Это, в свою очередь, окажет поддержку для дальнейшего роста курса доллара.

"Число рабочих мест продолжает создавать позитивную картину на американском рынке труда, однако Федеральная резервная система будет и дальше тщательно следить за деталями, прежде чем принимать какое-либо решение", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор Close Brothers Asset Management Роберт Альстер (Robert Alster).