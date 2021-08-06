МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижается против доллара и стабилен к евро на фоне укрепления доллара на форексе.

Переход нефти к падению добавляет давления на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.28 мск повышался на 38 копеек до 73,45 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 86,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕИЕМ

Российская валюта в пятницу вечером теряет против доллара и стабильна к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе на 0,6% в направлении к отметке 1,176 доллара. При этом индекс доллара (DXY) растет на 0,6% 92,8 пункта, выходя на максимумы недели.

Давление на курс евро против валюты США в пятницу оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в июне снизился на 1,3% по отношению к маю. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Однако самое главное, данные по рынку труда США за июль оказались хорошими и усилили рост курса доллара на форексе. Безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи при прогнозах, соответственно в 5,7% и роста на 870 тысяч.

При этом рынок нефти после попыток коррекционного повышения опять пошел вниз. Цена на марку Brent снижается 0,9%, до 70,6 доллара. Рост доллара на форексе толкает стоимость сырья вниз.

В итоге, доллар растет к рублю на 0,5%, евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для доллара на будущую неделю – 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". "Ценовая неуверенность нефти в свете распространения дельта-штамма коронавируса в Китае и возможного введения новых ограничений для мобильности населения пока в определенной мере компенсируется напряженным новостным фоном из Ормузского пролива, где в последнее время происходят инциденты с танкерами", — отмечает он.

Важнейшим событием предстоящей недели будет публикация отчета по потребительской инфляции в США за июль, считает Громадин. "Если показатель превысит прогнозы, в рисковых активах может наблюдаться локальная волна продаж. В таком случае доллар может отойти в район 74-74,5 рубля. При позитивном сценарии с ослаблением инфляционных рисков, доллар сохранит движение вблизи отметки 73 рубля",- оценил он.

Уже сейчас повышается спрос на защитные активы, поэтому прогноз по доллару на следующую неделю — рост его курса в диапазон 74,5-75 рублей, оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".